14-08-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra 112Groningen

Inderdaad een schot gelost blijkt uit onderzoek (Video)

Delfzijl - De politie deed woensdagavond rond 22:00 uur onderzoek aan de Wendakker in Delfzijl. Dit naar aanleiding van een mogelijk schietincident.

Buurtbewoners zouden schoten hebben gehoord in een parkje. Meer informatie is op dit moment niet bekend.

Niemand raakte gewond. Een deel van het naastgelegen fietspad aan de Wendakker in Delfzijl is afgezet vanwege onderzoek.

Update:

Uit onderzoek blijkt dat er gisteravond inderdaad een schot gelost is op straat aan de Wendakker in Delfzijl. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek gaat verder.