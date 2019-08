14-08-2019, Martin Nuver 112Gr.

Magneetvissers slaan ware motor aan de haak

Groningen - Een tweetal magneetvissers hebben woensdagavond om 21:15 uur in het Pioenpark een motor aan de haal geslagen. Het woog erg zwaar, ze dachten gelijk dit is niet een alledaagse vangst.

Hoelang de motor in het water heeft gelegen en wie de eigenaar is en als die is gestolen blijkt te zijn wordt donderdag onderzocht. De brandweer van de stad en Bedum hielp met eruit tillen en kon later terug keren.

Er bleek nauwelijks olie te drijven op de vijver. Poort heeft de motor geborgen.