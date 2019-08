16-08-2019, Politie , bron, Twitter

Gert Sanders (64) uit Veendam vermist

Veendam - Sinds donderdagmiddag is Gert Sanders (64) uit Veendam vermist. Hij vertrok in overspannen toestand uit zijn woonplaats.

Hij verliet rond 16.00 uur zijn woning en vertrok in een zwarte Ford Focus met kenteken 52-PV-XV (model 2005). Op het moment dat hij van huis ging was hij verward. Na zijn vertrek heeft Gert niks van zich laten horen. De politie en zijn familie maken zich zorgen over de vermissing. Zo heeft hij geen benodigde medicijnen meegenomen bij zijn vertrek.

Als u hem ziet, neem dan contact op met de politie via 09008844.