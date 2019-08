16-08-2019, Infoleek.nl Bron

Brandweerdag in Familiepark Nienoord met PAW Patrol (update)

Leek - Op zaterdag 24 augustus kom je alles te weten over de brandweer in Familiepark Nienoord. Tijdens deze brandweerdag is de bosbrandweer uit Niebert aanwezig om jou alles over de brandweer te vertellen en te laten zien. Meldt Infoleek.nl