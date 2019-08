16-08-2019, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor brand in vuurton

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen is vrijdagavond met spoed opgeroepen voor een buitenbrand aan de Eideweg in Siddeburen.

Bij aankomst van de brandweer woedde er een brand in een vuurton. De brandweer had met een straal hoge druk het vuur snel onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij, wat in de ruime omgeving waarneembaar was.