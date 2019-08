17-08-2019, Martin Nuver 112Gr.

Aanrijding letsel Nieuwe Ebbingestraat

Groningen - Vrijdagavond om 23:20 uur een is een fietser met een automobilist in botsing gekomen op de kruising Nieuwe Ebingestraat/ Korreweg. De oorzaak is onbekend.

De ambu bikers waren zeer snel ter plaatse en hebben de man gestabiliseerd. Na twintig minuten werd de man naar het UMCG gebracht. De VOA kwam voor sporenonderzoek ter plaatse.