17-08-2019, Tonnie Stam

De Norwegian Encore uitgedokt (Video)

Papenburg - De Norwegian Encore werd zaterdagmorgen uitgedokt om 02:30 uur bij de Meyerwerft te Papenburg.

De boot is 333,5 meter lang. De Norwegian Encore is een groot schip uit 2019 en is de vierde in de Breakaway Plus klasse. Het schip heeft een kleurrijke en abstracte boegschildering, gemaakt door de Spaanse kunstenaar Eduardo Arranz-Bravo.

Het ‘Freestyle’ karakter van Norwegian Cruise Line biedt passagiers een ruime keuze aan restaurants en neemt de verplichting weg om op vaste tijden te dineren. Ook is het niet nodig om te houden aan de formele kledingvoorschriften.