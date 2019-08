Het voertuig verwisselde snelheden tussen de 60 en 130 km per uur. Het voertuig had twee rijbanen nodig om op de weg te blijven en had hier meerdere keren bijna een frontale aanrijding. Hierop is de meldkamer gebeld en is het voertuig na een kleine achtervolging klem gereden op een fietspad.

De bestuurder werd positief getest op het gebruik van amfetamine en methamfetamine. De bestuurder is aangehouden ter zake art. 8 www, rijden onder invloed van verdovende middelen en artikel 5 www, gevaar of hinder veroorzaken op de openbare weg.

Omdat dit niet de eerste keer is dat de bestuurder positief getest werd op verdovende middelen samen met dit rijgedrag is op verzoek van het openbaar ministerie het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd en het voertuig in beslag genomen.