18-08-2019, Mark Heikens 112Gr. & Gijs Bouman & Video Marc Zijlstra

Overkapping/schuur vat vlam Huibertplaat in Delfzijl (Video)

Delfzijl - Aan de Huibertplaat in Delfzijl heeft zondagmiddag een forse brand gewoedt in een overkapping/ schuur tussen twee woningen in.

Bij de brand kwam veel rook vrij wat in de weide omgeving te zien was. De brandweer had door het snelle ingrijpen het vuur snel onder controle en wist uitbreiding te voorkomen.



De brand trok veel bekijks in de buurt. Over de oorzaak is nog niks bekend.