18-08-2019, Martin Nuver 112Gr.

Een normale en gecontroleerde landing luchtballon zorgt voor onrust.

Zuidbroek - Een nog onbekend iemand die niet ter plaatse geweest is had zondagavond 112 gebeld. En daar kwamen de hulpdiensten op af. De politie, die ter plaatste was had de ambulance al afgemeld maar kwam toch kort kijken. Dat meldt de ballonvaarder aan 112Gr.