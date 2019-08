18-08-2019, Michael Huising 112Gr.

Auto te water bij Wildervank (Update)

Wildervank - Door nog onbekende oorzaak is zondagavond om 20:15 uur een auto het water aan de Sportterreinstraat in Wildervank ingereden.

Hetging om een eenzijdig ongeval. Een berger heeft de auto geborgen.

Update: De bestuurder die zondagavond een vijver inreed aan de Sportterreinstraat in Wildervank bleek onder invloed van alcohol. Omstanders zagen hoe hij van de weg de vijver in reed. Daar wist de bestuurder zelf uit de auto te komen en uit het water te klimmen waarop hij te voet vluchtte. Volgens omstanders was er nog een andere auto bij het incident betrokken, maar dit wordt door de politie ontkend.

‘Er was sprake van een eenzijdig ongeluk’, aldus een politiewoordvoerder. De bestuurder ging vrijwillig mee met de politie naar het bureau. Er is proces verbaal opgemaakt. Deze is aangehouden voor artikel 8 van de wegenverkeerswet.