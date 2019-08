19-08-2019, Oogtv.nl (Bron)

Politie houdt opnieuw uit Groningse instelling ontsnapte jongen aan

Leeuwarden - De politie in Leeuwarden heeft maandagochtend een 16-jarige jongen aangehouden. De jongen was ontsnapt uit een instelling in Groningen. Dat meldt Oogtv.nl.