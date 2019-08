19-08-2019, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval letsel Rijkstraatweg Haren

Haren - Op de Rijksstraatweg/ Hertenlaan is maandagmiddag rond 15:45 uur een aanrijding ontstaan. Buurtbewoners hoorden een harde knal. De blauwe automobilist(foto) die getuige was gaf eerste hulp.

Welke auto er exact bij betrokken was is nog onduidelijk. De scooterrijder, zelf van het Rode Kruis, is naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen. De toedracht bekijkt de politie.

112Haren