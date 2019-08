19-08-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Vreemde lucht bij OZG laat brandweer uitrukken

Scheemda - De brandweer is maandagavond om 18:57 uur opgeroepen voor een vreemde lucht in het OZG ziekenhuis aan de Pastorieweg in Scheemda.