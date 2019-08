19-08-2019, P. Wind - 112Groningen

Fietser gewond na botsing met auto

Groningen - Maandagavond rond 8 uur heeft een fietser een aanrijding gehad met een auto op de kruising van de Korreweg met de Oosterhamriklaan.

De fietser is met onbekende verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. De auto had alleen wat lichte schade. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.