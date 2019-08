19-08-2019, G. de Groot - 112Groningen & Jeffrey Prins

Brand in wasmand zorgt voor rookontwikkeling

Winschoten - Maandagavond rond half 10 kreeg de brandweer van Winschoten een melding van een brand in het Rozenpavilioen aan de Parklaan.

Bij aankomst bleek het pand vol met rook te staan. Nadat de brandweer zich toegang had verschaft door de raam van een deur in te slaan was de oorzaak van de rook snel gevonden.

Een wasmand met daarin smeulende doeken had door nog onbekende oorzaak vlam gevat. De mand met was is naar buiten gebracht en daar afgeblust.

De brandweer heeft vervolgens geventileerd. Het pand heeft enige rookschade opgelopen.