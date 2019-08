20-08-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Grote brand in woonboerderij Delfzijl (video)

Delfzijl - De brandweer is maandag even na middernacht opgeroepen voor een containerbrand aan de Ossenweg in Delfzijl.

Bij aankomst van de brandweer troffen de brandweerlieden een vlammenzee aan. Een rietgedekte woonboerderij stond volledig in de brand. De brand werd met meerdere blusploegen bestreden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.