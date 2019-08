20-08-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Persoon te water aan de Midscheeps in Delfzijl

Delfzijl - De brandweer is dinsdagochtend met groot materiaal opgeroepen voor een persoon te water aan de Midscheeps in Delfzijl.

Door een nog onbekende oorzaak raakte een persoon te water. De persoon is door de hulpdiensten uit het water gehaald en werd in de ambulance onderzocht. Vervolgens is de persoon met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.