Ravage groot na verwoesting woning in Delfzijl (Video)

Delfzijl - Er is bij daglicht weinig meer over van de rietgedekte woning na de grote brand van vannacht in Delfzijl. Mogelijk dat de brand begon in een container naast de woning, de politie onderzoekt deze brand.

Er was geen redden meer aan toen de brandweer aankwam. Urenlang werd er geblust. Het pand is nu afgezet met hekken en de recherche doet onderzoek. Beelden van vannacht Sbs Rtl Nieuws