20-08-2019, Gijs Bouman 112Gr.

Pan op het vuur laat brandweer uitrukken

Delfzijl - In een flatgebouw aan het Schuitenzand in Delfzijl heeft dinsdagavond korte tijd een brandje gewoed in de keuken van een woning.

Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het allemaal mee te vallen. Het bleek te gaan om een pannetje op het vuur, deze was al naar buiten gebracht door de bewoner. De brandweer heeft een nacontrole verricht en keerde al snel terug richting de kazerne.