21-08-2019, Martin Nuver & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Mishandeling in eigen woning

Groningen - Aan de Lierstraat in de wijk Paddepoel in Groningen is woendagmorgen rond 04:50 uur een man mishandeld. Er waren meerdere daders. Een man werd in zijn huis opgewacht en mishandeld.

Eén man is afgevoerd met een forse hoofdwond. De tactische en technische recherche voert een onderzoek uit naar wat er exact gebeurd was. In eerste instantie dacht men aan een woning overval. De daders zijn gevlucht. Update: Het slachtoffer benadrukt tegen 112gr. dat hij de verdachten niet persoonlijk kent,maar wel eens gezien heeft in de wijk. Er waren spullen weg. Dit is niet bevestigd. Dvhn meldt Dvhn Tv Noord Eerste melding was: Politie 04:54:28 - Bezitsaantasting/Overval prio 1 Groningen Lierstraat.