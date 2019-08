21-08-2019, Martin Nuver 112Gr.

Woningoverval: Bewoner gewond naar ziekenhuis (Video)

Groningen - Aan de Lierstraat in de wijk Paddepoel in Groningen is woendagmorgen rond 04:50 uur vermoedelijk een woning overvallen. Er waren vermoedelijk meerdere daders. Een man werd mishandeld.

Eén man is afgevoerd met een forse hoofdwond. De tactische en technische recherche voert een onderzoek uit naar wat er gebeurd was. Meer info ontbreekt. Als er buit is gemaakt is niet bekend. Heeft u tips bel dan 09008844. Dvhn Melding: Politie 04:54:28 - Bezitsaantasting/Overval prio 1 Groningen Lierstraat.