21-08-2019, Oogtv.nl (Bron)

Meer inbraken in schuren en boxen, maar niet in Stad

Groningen - Het aantal inbraken in schuren, boxen en garages in de provincie Groningen is in de eerste helft van di jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de gemeente Groningen bleef het aantal nagenoeg gelijk.

Dit blijkt uit Nationale Politiedata die verzekeringsexpert Independer in kaart heeft gebracht. Landelijk daalde het aantal inbraken in bijgebouwen juist met 4 procent. In heel Nederland werden tussen januari en juni 12.436 mensen slachtoffer van inbraak in hun schuurtje of garage(box). In de gemeente Groningen ging het in de eerste helft van vorig jaar om 87 inbraken, en dit jaar om 85 stuks..

Volgens Independer ben je met een inboedelverzekering in principe gedekt voor diefstal van inboedel uit je schuur of garage(box). Wel is het van belang om bij waardevolle spullen goed te kijken naar het maximaal verzekerde bedrag’. Bijna elke verzekeraar hanteert wel de regel dat er alleen dekking is als er zichtbare sporen van inbraak zijn.