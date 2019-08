21-08-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Vreemde lucht in woning in de Korrewegwijk

Groningen - De brandweer van de stad werd woensdagmiddag om 16:15 uur opgeroepen voor een vreemde lucht in een woning aan de Riouwstraat in de stad Groningen.

De brandweer heeft in het pand verschillende metingen verricht, maar konden niks van gevaarlijke stoffen/gassen meten. Vermoedelijk bleek het te gaan om een nagellak remover lucht.