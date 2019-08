22-08-2019, Henk Timmer 112gr.

Ramkraak op Casino in Winschoten

Winschoten - Woensdagnacht rond 03:30 uur is er een ramkraak geweest bij een casino aan de Industrieweg in Winschoten. Een auto reed op het pand in. Een aantal verdachten liep het bedrijf in om vervolgens in de auto met onbekende buit te vertrekken.