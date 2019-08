22-08-2019, Dvhn.nl tekstbron Rob Zijlstra & foto 112Gr. archief

Dertig maanden celstraf voor brandstichting Langestraat Winschoten

Winschoten - De rechtbank in Groningen heeft de 40-jarige G.G. uit Stadskanaal veroordeeld tot veertig maanden celstraf, waarvan tien voorwaardelijk. Dat meldt Dvhn.nl

De vrouw stichtte in januari dit jaar brand in een bovenwoning van een winkelpand aan de Langestraat in Winschoten.

Het 250-jaar oude winkelpand ging verloren. De totale schade bedroeg meer dan een miljoen euro.

Alle info op Dvhn.nl

Archief