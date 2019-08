22-08-2019, ingezonden door Jan Mulder & André Grondsma

Ambulancemedewerkers Ambulancezorg Groningen zwemmen voor goed doel

Groningen - Ambulanceverpleegkundige Jan Mulder en ambulancechauffeur en OvD-G André Grondsma zwemmen 31 augustus mee met de Groningen Swim Challenge. De stichting Groningen Swim Challenge organiseert elk jaar een zwemtocht vanaf Zoutkamp tot Groningen.

Dwars door het Reitdiep, dus met recht een challenge. Jan en André zwemmen samen met drie vrienden onder de naam Team Martini. Doel van het evenement is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het UMCG Kanker Researchfonds.

“In ons werk komen we veel in aanraking met de gevolgen van deze vreselijke ziekte. Het is fijn om op deze manier een steentje bij te kunnen dragen”.

Ook dit goede doel steunen?

https://www.groningenswimchallenge.nl/doneren