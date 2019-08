22-08-2019, Martin Nuver - 112Groningen

Motorrijder(31) overleden bij ongeval op ringweg in de Stad (Video)

Groningen - Donderdagmiddag rond half 5 heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden op de Noordelijke ringweg (N370) Noordzeeweg van de stad. Hierbij is een motorrijder om het leven gekomen.

Volgens de politie zijn er meerdere auto's en een motorrijder betrokken bij het ongeval. Uit onderzoek door de politie is gebleken dat de motorrijder door onbekende oorzaak achterop een bestelbus is gereden en vervolgens onderuit is gegaan. Door het ongeval zijn motoronderdelen op de andere rijweg terechtgekomen en is ook daar een auto beschadigd.

Door het ongeval waren beide rijbanen ter hoogte van bedrijventerrein het Witte Lam langere tijd volledig afgesloten. Omdat dit de omleidingsroute is van de werkzaamheden aan de Zuidelijke ringweg stond er een kilometers lange file.

Update:



Het dodelijke slachtoffer van het ongeval gisteren op de Noordzeeweg (N370) in Groningen, is een 31-jarige inwoner van die plaats. De bestuurder van de bestelbus is een 26-jarige inwoner van de gemeente Achtkarspelen.