22-08-2019, 112groningen

Meting naar gaslekkage in Winsum, lijkvinding

Winsum - De brandweer van Winsum werd donderdagavond opgeroepen voor een mogelijke gaslekkage aan de Bellingeweer in Winsum

De brandweer heeft in het pand metingen verricht en kon later terugkeren naar de kazerne. Of er daadwerkelijk gas werd gemeten is niet bekend.

Update: Er lag een dode man in de woning. De recherche doet onderzoek naar de niet natuurlijke dood. Vermoedelijk gaat het om zelfmoord.