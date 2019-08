22-08-2019, Patrick Wind 112Gr. & deel info Oogtv.nl

Politie helpt man uit koude water

Groningen - Agenten die snel ter plaatse waren hebben donderdagavond een man uit het Eemskanaal gered. Vlakbij de zwerverstent gebeurde het. Het ging niet om de bewoner van de tent aldaar.

Rond 22.00 uur kwam er een melding binnen dat ter hoogte van de N46 een persoon in het water zou liggen. Behalve de politie en een ambulance rukte ook de brandweer met een bluswagen, duikers en hulpverleningsvoertuig uit. De politie trok hem eruit, hij lag er een half uur in. De oorzaak is onbekend.

Hij is met onderkoelingsverschijnselen overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht."





Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.