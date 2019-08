23-08-2019, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht van vechtpartij

Groningen - Op zaterdagmiddag 17 augustus 2019 omstreeks 13:30 uur is er een incident geweest in en nabij een vestiging van supermarkt Lidl aan het Wielewaalplein te Groningen

Bij dit incident waarbij door meerdere mensen is gevochten is iemand gewond geraakt. Wij willen graag in contact komen met getuigen van dit incident.