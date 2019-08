24-08-2019, RIVM bron

Nationaal Hitteplan 24 augustus actief voor heel Nederland

Groningen - De komende dagen wordt het erg warm. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan de hitte tot problemen leiden.

Let daarom op de kwetsbare mensen in je omgeving. Zorg voor koelte, drink genoeg water en smeer je in.

Het wordt warm de komende dagen. Voor veel mensen betekent dat genieten op het strand of terras. Voor anderen is het niet zo prettig. Zeker voor groepen kwetsbare mensen brengt hitte zelfs risico’s met zich mee. Daarom activeert het RIVM vanaf zaterdag 24 augustus 2019 het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland.

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwing voor hitte, de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Meer op, en bron