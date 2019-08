23-08-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

25km auto volledig uitgebrand in Winschoten

Winschoten - Op de S.W. Schortinghuisstraat in Winschoten is vrijdagmiddag om 15:45 uur een 25 km/u auto volledig uitgebrand. De oorzaak is nog niet bekend.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer van Winschoten. Een naastgelegen auto werd gekoeld vanwege aanstraling van de hitte door de vlammen. Een berger heeft later de auto geborgen.