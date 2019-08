23-08-2019, Dvhn.nl bron

Oprit N366 bij Pekela per direct afgesloten na ongelukken

Oude Pekela - De oprit Pekela-Zuid op de provinciale weg N366 is met onmiddellijke ingang afgesloten voor het verkeer. Dit vanwege een aantal ongelukken dat bij die aansluiting in de afgelopen periode gebeurde. Zegt Dvhn.nl