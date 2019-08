24-08-2019, ingezonden mededeling

Zo voorkom je een woningbrand: 3 tips

Groningen - De brandweer krijgt jaarlijks duizenden meldingen van woningbranden. Gelukkig vaak met alleen materiële schade, maar er vallen ook regelmatig slachtoffers. Wat kun je zelf doen om je huis brandveilig te maken en een woningbrand te voorkomen?

Uiteraard is een aardgasvrije woning een heel goed begin. Bekijk daarvoor dit 6-stappenplan. Maar wat kun je nog meer doen?

1. Controleer de open haard

Hardvuur blijft de belangrijkste oorzaak van een woningbrand. Zorg daarom voor een veilig gebruik van je open haard.

Dit begint bij:

· Gebruik van schoon en (minimaal 1,5 jaar) droog loofhout

· Het minimaal jaarlijks controleren en vegen van de open haard en schoorsteen

Belangrijk: laat de schoorsteen controleren door een bedrijf dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond (ASPB).

2. Voorkom kortsluiting

Veel branden ontstaan door kortsluiting of slechte reiniging van elektrische apparaten. Zorg er daarom voor dat je elektronica stofvrij is. Apparaten met veel stof worden namelijk warmer en kunnen eerder ontbranden. Zorg daarom voor een goede en regelmatige reiniging.

Verder:

· Controleer losse snoeren op beschadigingen en leg ze niet onder een tapijt of mat.

· Kabelhaspels rol je eerst helemaal uit voordat je ze gebruikt (opgerolde haspels kunnen oververhit raken namelijk).

· Probeer elektronica zoveel mogelijk rechtstreeks aan te sluiten op het stopcontact

· Reinig filters van apparaten, bijvoorbeeld van de stofzuiger.

· Maak de ventielen van mechanische ventilatie (in de keuken en badkamer) regelmatig schoon.

3. Plaats rookmelders

Met behulp van rookmelders word je op tijd gewaarschuwd bij rook, zodat je een brand tijdig kunt voorkomen.

Rookmelders kun je het beste aan het plafond installeren:

· In de gang

· Tussen de woonkamer en keuken

· In de verblijfsruimten

· Bij brandgevaarlijke apparatuur

Hang de rookmelder in elk geval niet in de buurt van een ventilatierooster, bij een keukenduur of boven een radiator.

Voor het onderhoud van je rookmelder is het belangrijk de batterij ieder jaar te vervangen (tenzij deze 10 jaar meegaat). Zorg er verder voor dat de melder stofvrij is en niet is beschilderd.

Het kan zinnig zijn om een rookmelder aan te schaffen die ook het koolmonoxide niveau in de woning meet. En zorg dat je rookmelder is voorzien van een Europees keurmerk.

Terugkomend op het aardgasvrij wonen. Nieuwe woningen worden in principe al niet meer voorzien van een gasaansluiting. De gasprijs zal overigens ook de komende jaren gaan stijgen. U kunt daarom ook een energievergelijker raadplegen om het verschil in kosten te zien van elektra en gas of bij enkel alleen elektra.