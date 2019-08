24-08-2019, Rtvnoord.nl bron

Twee jaar cel in hoger beroep voor aanval op agenten

Groningen - Voor een aanval met een mes op twee agenten, is een 47-jarige Irakees in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel. De rechtbank in Groningen legde de man vorig jaar nog drie jaar gevangenisstraf op. Dat meldt Rtvnoord.nl.