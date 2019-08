24-08-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & J. Meulenkamp ingezonden

Brand coniferenhaag slaat over op schuur en rietendak

Blijham - Aan de Bovenlanden in Blijham heeft zaterdagmiddag rond 13:55 uur een coniferenhaag zaterdagmiddag voor meer schade gezorgd.

De vlammen in de coniferenhaag sloeg over naar een naastgelegen schuurtje, die brandde helemaal uit. Door vliegvuur ontstond er ook nogbrand in het rieten dak van buren. Twee bluswagens kwamen ter plaatse.