24-08-2019, www.renekuipers.info

Kadepop weer op 21 september op het SuikerUnie terrein te Groningen.

Groningen - Kadepop 2019 is op zaterdag 21 september op het SuikerUnie terrein te Groningen.

Wanneer je naar Kadepop gaat, weet je zeker dat je verrast wordt door opkomend (inter)nationaal talent, maar ook absoluut een aantal gevestigde namen! Het festival bestaat uit een mix van creativiteit, cultuur, entertainment en food in een stoer jasje. De locatie, het Suikerunie-terrein, draagt bij aan de unieke sfeer die Kadepop neerzet. Kortom: ongeraffineerd gesuikerd uniek. Op 21 september wordt het Groningse festival voor de zevende keer georganiseerd.

De oude zeeffabriek, van oudsher bestemd voor suikerbieten, is geknipt voor Kadepop. Een festivalterrein gevestigd naast de ringweg, vlakbij het centrum en ook nog aan de Kade. Dit jaar openen we opnieuw op de Kadepop MainStage, wat wil je nog meer! Kadepop is vanuit het centrum van Groningen het makkelijkst te bereiken per fiets. Is je fiets gestolen, kan je nergens achterop of ben je liever geen bob? In twintig minuten wandel je vanaf de Grote Markt via het Hoendiep naar het Suikerunie-terrein.

MEER KADEPOP!

2018