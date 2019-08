24-08-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra 112Groningen

Ongeval N362 bij Meedhuizen

Meedhuizen - Bij een ongeval tussen twee voertuigen op de N362 nabij Meedhuizen is zaterdagmiddag één persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten werden om 12:45 uur opgeroepen voor een verkeersongeval waarbij er nog een persoon bekneld zou zitten in een voertuig. Het is nog onbekend waardoor de twee auto's met elkaar in botsing zijn gekomen. Eén van de auto's is na de botsing met het busje nog tegen een paal gebotst.





De traumahelikopter werd ook voor het ongeval opgeroepen ter assistentie van het ambulance personeel.

Tv Noord