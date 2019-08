24-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Brandweer Stad redt gewonde duif

Groningen - In het water bij het Groninger Museum is zaterdagmiddag om 14:15 uur een gewonde duif te water geraakt. De brandweer heeft de vogel met een schepnet gevangen.

De dierenambulance nam de duif mee naar een opvang. Brandwer is er altijd voor mens & dier in nood. Ze staan 24 uur per dag paraat.

Dvhn