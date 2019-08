24-08-2019, Wim Zijlema 112Gr.

Ruigtebrand bij Huizinge

Huizinge - Zaterdagmiddag om 16:40 uur was er een berm-/ruigtebrand op de Huizingerweg bij Huizinge. Langs het weiland en de weg is enkele honderden meters veld verbrand.

Brandweer Loppersum was ter plaatse om de brand te beoordelen. Er bleken bij aankomst nog maar enkele meters te branden, een interventie was niet nodig. De brandweer keerde al snel weer terug naar de kazerne. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Tijdens deze droge dagen kan er snel brand ontstaan op droge vlaktes en landerijen. Wees voorzichtig met open vuur en gooi geen sigarettenpeuken weg in de natuur!