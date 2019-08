25-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Zuidelijke ringweg na zes weken morgen weer open

Groningen - Vanaf morgen (26 augustus) is de zuidelijke ringweg weer open voor het verkeer. Na zes weken kunnen auto's weer over de ring rijden. Doordat de ringweg zes weken lang op de schop is geweest zijn er veel dingen veranderd.