Auto raakt te water in Veendam

Veendam - Zondagmiddag is er aan de Agaatlaan in Veendam een auto te water geraakt. Dit gebeurde rond 15:20 uur.

Door nog onbekende oorzaak was de auto het water ingerold. Vermoedelijk was de bestuurder de handrem vergeten. Een berger heeft de auto van de bodem gehaald en afgesleept. De politie kwam ook een kijkje nemen.