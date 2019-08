26-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Zuidelijke ringweg weer open voor het verkeer

Groningen - Vannacht om 02:00 uur is de zuidbaan van de zuidelijke ringweg weer open gegaan voor het verkeer. Na zes weken lang kunnen auto's vanaf vandaag weer over de zuidelijke ringweg rijden.

Doordat de ringweg zes weken lang op de schop is geweest zijn er veel dingen veranderd.







• Zo is de weg tussen de Hereweg en de Helperzoom langs DUO afgesloten. Dit is vanwege de bouw van de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg.



• Het verkeer wat voorheen tussen de Hereweg en de Helperzoom langs kwam, kan vanaf vandaag gebruik maken van de Waterloolaan, die vanaf vandaag tweerichtingsverkeer is. De DUO en de Belastingdienst blijven bereikbaar vanaf de Helperzoom.



• De afrit Groningen-Helpman is vanwege de bouw van de nieuwe ring enkele meters verlegd. Het verkeer rijdt om de nieuwe damwanden heen en komt iets zuidelijker uit op de Hereweg (waar voorheen het fietspad liep langs de ring).