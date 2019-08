26-08-2019, Persbericht

Grootschalig onderhoud aan de A7 tussen Zuidbroek en Westerbroek

Zuidbroek - Rijkswaterstaat voert in de weekenden van vrijdag 30 augustus tot maandag 2 september en van vrijdag 6 tot maandag 9 september grootschalig onderhoud uit aan delen van de A7 tussen Zuidbroek en Westerbroek.

In verband met de werkzaamheden is de noordelijke rijbaan van de A7 richting Groningen afgesloten voor het wegverkeer. Het verkeer richting Groningen wordt vanaf Zuidbroek omgeleid via de N33, N34 en A28.

De werkzaamheden zijn divers, van asfalteringswerkzaamheden tot het vervangen van een duiker bij Zuidbroek en de aanleg van één helft van een faunaduiker bij Scharmer. De andere helft van de faunaduiker bij Scharmer wordt gerealiseerd in het weekend van vrijdag 4 tot maandag 7 oktober. Ter hoogte van de faunatunnel wordt dan het verkeer in beide richtingen over de noordelijke rijbaan geleid.

Afsluitingsperiode

De A7 tussen Zuidbroek en Westerbroek is afgesloten van:

· Vrijdagavond 30 augustus 19.00 uur tot maandagochtend 2 september 6.00 uur

· Vrijdagavond 6 september 19.00 uur tot maandagochtend 9 september 6.00 uur.

Gedurende beide weekenden is verzorgingsplaats Veenborg afgesloten voor alle verkeer.

In het weekend van vrijdag 4 tot maandag 7 oktober is verzorgingsplaats De Dikke Linde afgesloten voor alle verkeer.

Omleidingsroutes

In het eerste weekend wordt het doorgaand verkeer richting Groningen vanaf Zuidbroek omgeleid via de N33, N34 en A28 richting Groningen. In het tweede weekend wordt het doorgaand verkeer richting Groningen vanaf vrijdagavond tot zondagochtend omgeleid via N33 Assen en de A28 omdat de N34 dan afgesloten. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N860 en de parallelweg bij Zuidbroek.

Onderhoudswerkzaamheden

De auto- en snelwegen in Nederland zijn van een goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert Rijkswaterstaat beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of www.vanAnaarBeter.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002.