26-08-2019, Redactie

Ongure types breken in bij Onnen

Onnen/ Haren - Bij het Felland in Onnen worden steeds meldingen gedaan van mensen met zaklampen rond woningen en bedrijfspanden.

Afgelopen weekend is er ingebroken bij een bouwbedrijf aldaar, allerlei gereedschap was gestolen. Blijf dus alert en bel de politie bij situaties die u niet vertrouwd. 09008844 of 112 bij spoed of heterdaad.