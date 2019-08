26-08-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Groot stuk berm in brand in Delfzijl

Delfzijl - De brandweer van Wagenborgen en Delfzijl werden maandagavond iets voor zeven uur gealarmeerd voor een bermbrand aan de Valgenweg in Delfzijl.