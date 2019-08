27-08-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Man dreigt woning in brand te steken

Groningen - Dinsdagmorgen omstreeks 10:15 uur werd de brandweer van de stad opgeroepen voor een dienst aan derden op de Sumatralaan in de stad.

Volgens een ooggetuige zou de straat zijn afgezet met linten en zouden er veel politie auto's in de straat staan. Volgens een politiewoordvoerder bleek het te gaan om een man die zou hebben gedreigd zijn woning in de brand te willen steken.





De man kon al snel worden aangehouden door de politie, dus de inzet van de brandweer was niet meer nodig. Ook waren er meerdere auto's van de ondersteuningsgroep van de politie ter plekke. De man is naar het politiebureau overgebracht.