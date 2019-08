27-08-2019, Persbericht

Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer bestaat 10 jaar

Sappemeer - Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer bestaat 10 jaar en viert dat op zaterdag 7 september met een open dag en een rondrit met oldtimers door de gemeente.

Tussen 10.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom aan de Kleinemeersterstraat en De Vosholen in Sappemeer. Toegang en parkeren is gratis.



Brandweerauto’s

Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen opent de dag om 10.00 uur. Daarna onthullen oud-wethouder Oetra Gopal en oud-weerman Jaap Nienhuis de pas gerestaureerde Austin Bellenwagen. Rond 10.30 uur begint de rondrit met unieke oldtimers uit het hele land. Na afloop zijn de wagens van onder andere de bosbrandweer van dichtbij te bezichtigen. Ook zijn er diverse modelwagens en radiografisch bestuurbare brandweerauto's.



Voor de kleine brandweerfans

Kleine brandweermannen en -vrouwen krijgen bij de stand van het museum een brandweerkleur- en bouwplaat. Ze kunnen op de foto met Brandweerman Sam, zich uitleven op het brandweerspringkussen en zelf met een brandweerslang spuiten. Krijg je er geen genoeg van? Meld je dan aan voor de jeugdbrandweer. Je kunt de jeugd van de brandweer in Hoogezand ’s middags in actie zien.



Brandweermuseum

Het museum is in 2009 opgericht door oud-leden van de brandweer in Hoogezand en houdt de geschiedenis levend door oude brandweervoertuigen en -materialen te presenteren. Het museum is elke dinsdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur en de 2e zaterdag van de maand open voor het publiek.