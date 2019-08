27-08-2019, Oogtv.nl (Bron) en Politie

Opnieuw aanhouding in moordzaak Halil Erol

Groningen - In het rechercheonderzoek naar de moord op Halil Erol uit 2010 is op dinsdagochtend een 44-jarige inwoner van Meppel aangehouden. Dat meldt Oogtv.nl

Erol’s lichaam werd 2010 vermoedelijk in een woning aan de Doornbosheerd in Beijum in stukken gehakt.

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond wordt wederom uitgebreid aandacht besteed aan het onderzoek naar de moord. Hierbij worden o.a. nieuwe beelden getoond van de zakken waarin de lichaamsdelen van Erol in zowel 2010 als 2013 werden aangetroffen.

De politie vermoedt dat het lichaam van Erol in 2010 in een woning aan de Doornbosheerd in Beijum in stukken is gehakt, waarna zijn lichaamsdelen op verschillende plaatsen in het land zijn teruggevonden. De beloning voor de gouden tip van € 15.000,- is nog steeds beschikbaar.